A poche ore dalla fine del mercato Vagnati continua la sua ricerca di un centrocampista e nelle ultime ore è spuntato il nome di Moutoussamy

Il calciomercato ormai si sta avvicinando alla sua chiusura. Dunque queste sono le ultime ore infuocate di trattative dove potrebbero esserci delle sorprese. Il d.t. del Toro Davide Vagnati tra le priorità, oltre a quella di cercare di vendere Simone Zaza, Simone Verdi e Armando Izzo che sono considerati degli esuberi, continua la sua ricerca di un centrocampista fisico. Profilo che è stato chiesto espressamente in più occasioni da Ivan Juric. Un giocatore che per caratteristiche sia simile a Tommaso Pobega, almeno questo è quello che spera Juric. Tra i giocatori che il Toro sta sondando c’è Samuel Moutoussamy, centrocampista centrale nato nell’agosto del 1996, di proprietà del Nantes. Il suo valore si aggira intorno ai tre milioni di euro. Il giocatore francese naturalizzato congolese potrebbe rappresentare una valida alternativa a Samuele Ricci e Sasa Lukic. Un giocatore da affiancare a Karol Linetty, permettendo così a Juric di lavorare con calma sulla crescita di Emirhan Ilkhan. Nelle prossime ore si vedrà se Vagnati affonderà il colpo per Moutoussamy oppure no, virando così su altri profili. Il dirigente granata, qualunque profilo deciderà di trattare, dovrà muoversi velocemente perché il tempo stringe.