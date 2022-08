Calciomercato Torino / Trattativa a oltranza per il belga che è l’obiettivo numero uno per rinforzare la trequarti campo

Piccoli passi in avanti nella speranza che entro le prossime 48 ore possano portare alla tanto attesa fumata bianca: Dennis Praet è l’obiettivo numero uno del Torino in questa ultima fase della finestra estiva di calciomercato e Davide Vagnati è in costante contatto con i dirigenti del Leicester per cercare di trovare un accordo. La novità, importante, delle ultime ore è che si è registrata un’apertura del club inglese alla cessione in prestito del trequartista.

Calciomercato Torino: Praet vuole tornare

C’è ancora da trovare l’accordo per quanto riguarda l’opzione per il riscatto in favore del Torino (diritto o obbligo) e le cifre, ma un passo avanti c’è stato. Ora Vagnati ha tempo fino a giovedì per definire l’accordo e regalare a Ivan Juric un ultimo innesto di qualità per la trequarti campo, dopo che sono già arrivati i vari Nemanja Radonjic, Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk. A favorire il buon esito della trattativa è il fatto che lo stesso Praet sta spingendo per portare tornare al Torino, dopo essersi trovato molto bene nella scorsa stagione.