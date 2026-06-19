Il centrale di piede mancino era arrivato in prestito dall’Udinese con un riscatto fissato a 2,5 milioni

Enzo Ebosse era arrivato a Torino nel mercato invernale, in prestito dall’Udinese, con un riscatto fissato a 2,5 milioni. Il centrale, vista l’assenza di difensori mancini era stato fin da subito utilizzato con l’arrivo in panchina di D’Aversa. Il Torino, con il termine della stagione valuta di riscattarlo, anche se al momento non ci sono ancora stati veri e propri tentativi da parte della società granata. Il valore del riscatto, inoltre permetterebbe al Torino di effettuare un’operazione poco onerosa, trovando un giocatore che conosce già l’ambiente.

I motivi del riscatto

Ebosse era arrivato sotto la Mole a gennaio, dopo una prima parte di stagione complicato in prestito al Verona, in cui non aveva trovato spazio. Nel Torino, soprattutto vista la necessità di un centrale di piede mancino da affiancare a Coco e Ismajli ha trovato quasi subito spazio, ripagando con buone prestazioni.

Al suo arrivo preoccupavano soprattutto le sue condizioni fisiche, visti i frequenti infortuni avuti negli anni passati, che per fortuna sembrano avergli dato tregua in questi mesi in granata. Infatti, tra gli acciacchi di Ismajili e le prestazioni talvolta altalenanti di Coco, Ebosse ha mostrato affidabilità fisica, trovando sin da subito un buon feeling con i compagni.

La situazione con l’arrivo di Abate

La decisione sull’eventuale riscatto di Ebosse potrebbe arrivare nelle prossime settimane, tenendo presente che in questa decisione sarà fondamentale anche la posizione di Ignazio Abate, nuovo tecnico granata. Quest’ultimo, insieme alla società, sarà tenuto a valutare le prestazioni del camerunense per decidere se riscattarlo o meno. Sarà dunque importante capire quale ruolo potrebbe ricoprire il centrale nel nuovo Torino di Abate. In ogni caso, qualora venisse riscattato Ebosse, al Torino servirebbe comunque un altro centrale di piede mancino, magari anche bravo in fase di costruzione.