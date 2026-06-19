Il portiere del Bologna sarebbe titolare al Torino, ma è forte la concorrenza di Udinese e Parma: i granata vogliono chiudere in fretta

Notizia degli ultimi giorni l’interessamento concreto del Torino nei confronti del secondo portiere del Bologna Federico Ravaglia. Il classe 1999 italiano è tra i primi nomi sulla lista del direttore tecnico Gianluca Petrachi, che spera di poter affondare a brevissimo il colpo, per portare l’estremo difensore bolognese all’ombra della Mole. Con un Paleari che quindi perderà quasi sicuramente il proprio posto da titolare e che, per giunta, ha il contratto in scadenza nel 2027, il Torino è pronto a cercare un salto di qualità tra i pali.

Evitare la situazione dell’anno scorso

Il Toro ha tutta la volontà di chiudere quanto prima per un portiere, in modo da permettere ad Abate e al suo staff di allenarlo fin da subito nel pre-ritiro di Torino e nel ritiro estivo di Pinzolo. I granata vogliono evitare di bissare la brutta telenovela vissuta l’estate scorsa, dove, complice la trattativa a rilento del Napoli per Milinkovic-Savic, il cambio tra i pali arrivò molto tardi, nello specifico il 27 luglio. Questa volta il Toro sembrerebbe pronto all’ultimo e decisivo sprint, benché Ravaglia non sia l’unica alternativa: rimane in auge anche il nome di Falcone del Lecce, che comporterebbe però un acquisto leggermente più oneroso dal punto di vista economico.

Concorrenza italiana

Per Ravaglia non c’è però solo il Torino: anche Parma e Udinese sembrerebbero essere molto interessate all’emiliano, che attende un trasferimento che possa concedergli maggior spazio, rendendolo un titolare inamovibile e definitivo, non dovendo rischiare un’alternanza con i colleghi di reparto. Questa situazione potrebbe facilmente crearsi a Torino, ma allo stesso modo anche nelle piazze contendenti. Resta aperta la pista Ravaglia, Petrachi attenderebbe il semaforo verde per provare a piazzare il colpo, ma si attendono news sugli sviluppi.