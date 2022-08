Calciomercato Torino / La Salernitana si è defilata ma la trattativa per il passaggio di Simone Verdi al club veneto può sbloccarsi

Armando Izzo, Simone Zaza, Simone Zaza e Simone Verdi: sono i quattro giocatori che il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, deve cercare di cedere in queste ultime ore della finestra di calciomercato. Tra questi, il primo che potrebbe salutare la squadra granata è Verdi: la trattativa con il Verona nelle ultime ore ha subito un’accelerata e l’impressione è che la fumata bianca possa arrivare davvero a breve.

Calciomercato Torino: Verdi verso il Verona

Verdi non rientra più nei piani del Torino, che vorrebbe cederlo anche per poter risparmiare sull’ingaggio: con i suoi 1,7 milioni all’anno di stipendio è uno dei calciatori più pagati della formazione granata. La Salernitana in questi mesi ha a lungo corteggiato il giocatore, che nello scorso campionato è stato tra i principali protagonisti dell’incredibile salvezza ottenuta dalla squadra campana, ma i 6 milioni di euro richiesti da Urbano Cairo sono stati ritenuti eccessivi per il cartellino del fantasista. La Salernitana si è così orientato su altri obiettivi ma sulle tracce di Verdi si è messo il Verona che ora prova a chiudere per l’acquisto del calciatore, sempre a titolo definitivo ma a cifre inferiori ai 6 milioni: la giornata di oggi potrebbe essere decisiva in tal senso, Vagnati incontrerà i suoi omologhi del Verona e cercherà di arrivare alla definizione dell’accordo.