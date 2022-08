Calciomercato Torino / Il Leicester ha aperto alla cessione del trequartista ex Toro, che sogna di tornare sotto la Mole

Quarantotto ore o poco più per mandare gli ultimi colpi di mercato a segno. In cima alla lista del Torino, c’è Dennis Praet, reduce da un’ottima stagione granata e pronto a replicare sotto la guida di Juric. Vagnati e il tecnico hanno nuovamente individuato in lui il profilo ideale da inserire nell’organico, grazie anche all’eseprienza maturata nel corso dell’ultimo anno. Può infatti essere inserito se non nell’immediato, quasi, costituendo una carta non indifferente da potersi giocare. Il Leicester, restio a cedere nonostante la volontà del belga, avrebbe aperto al prestito ma c’è ancora molto da definire.

Aste Torino-Leicester: formula da definire per il ritorno del belga

Contatti continui a caccia della formula ideale che ad ora manca. Le Foxes vorrebbero infatti un prestito con obbligo di riscatto ad un prezzo piuttosto oneroso per le casse del Torino, che deve ancora piazzare diversi esuberi e monetizzare. I granata sarebbero propensi a qualcosa di più semplice e meno vincolante ma non eslcudono alcuna possibilità. Il trequartista potrebbe essere infatti l’ultimo grande acquisto della sessione di mercato, risanando definitivamente la ferita aperta tra tecnico e società nel corso della preparazione estiva.

Praet vuole il Toro: ora la speranza si riaccende

Si riaccendono le speranze di vederlo nuovametne indossare la amglia granata, con la quale ha già collezionato 24 presenze, 2 gol e 2 assist. Un bottino non indifferente che potrebbe crescere ulteriormente dando continuità al lavoro iniziato da Juric. Il binomio formato con Praet ha già dimostrato di funzionare bene e, con gli altri nuovi acquisti sulal trequarti, potrebbe consolidarsi ulteriormente. La volontà di tornare è già stata sottolineata dal giocatore, che spera nel grande ritorno, così come la piazza granata. Ora la palla passa a Vagnati e al club inglese.