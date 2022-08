Calciomercato Torino / Verdi verso Verona, Izzo ancora alla ricerca di squadra. Per Zaza il vuoto: si lavora alla rescissione del contratto

In quest’ultimo giorno di mercato a disposizione del Torino, la società granata cercherà disperatamente di piazzare alcuni giocatori in uscita. Tre gli esuberi di cui Ivan Juric e il dt Davide Vagnati farebbero volentieri a meno. Un tema che va avanti addirittura dalla sessione estiva scorsa e che ancora, nell’ultimo giorno di agosto 2022, non sembra al momento trovare una soluzione. Andando nello specifico, ci sono casi e casi da analizzare. Quando si parla di Armando Izzo e Simone Verdi sembrerebbe muoversi verso la fine di un rapporto poco fortunato e logorante.

Calciomercato Torino, Verdi con le valigie in mano

Il trequartista è il primo della lista a essere in procinto di lasciare. Ha finalmente trovato squadra. Per lui un’altra operazione di rilancio dopo quella riuscita nella seconda parte di stagione scorsa a Salerno. Una volta tornato, un po’ Juric che non lo ritiene adatto e anche una naturale scarsa fiducia nell’ambiente nei suoi confronti, lo hanno convinto a cambiare aria. Andrà via in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in base alle prestazioni e in caso di salvezza raggiunta dagli scaligeri. Diverso invece il discorso legato al difensore. Izzo, che da qualche ora ha cambiato agente, resta nel mirino di alcune squadre di Serie A intente a chiudere un colpo last minute di tutto rispetto per rinforzare la propria retroguardia. Ancora però non esiste una trattativa concreta per il suo trasferimento. La sensazione è però che nelle prossime ore sul suo conto qualche club tenterà l’accelerata per accaparrarselo (nelle scorse ore si è parlato di Atalanta).

Zaza non trova squadra: si va verso la rescissione

Complicata la situazione che riguarda Simone Zaza e il Torino. E’ lui l’esubero che sta dando più problemi alla società per essere piazzato da qualche parte, che sia Serie A o Serie B. Nessuna squadra si è presentata però per fare questo enorme favore, in termini sia tecnici che di ingaggio, ai granata. Come già anticipato nei mesi scorsi, il Torino e l’entourage di Zaza, a meno di sconvolgimenti delle ultime ore, andranno verso la rescissione del contratto. Appare l’unica soluzione possibile per il Toro per chiudere un rapporto poco fortunoso e che ha il suo peso specifico nelle casse societarie.