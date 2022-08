Al termine della partita contro la Cremonese Juric ha fatto capire di non ritenere necessario l’arrivo di un’altra punta

Il Toro è stata sicuramente una delle squadre di Serie A che si è mossa di più in questa sessione di calciomercato estiva, che sta giungendo al termine, nella quale i vari club hanno riscontrato diverse difficoltà principalmente di natura economica. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati in queste ore è concentrato nel cercare di vendere i giocatori che non rientrano più nei piani di Ivan Juric. Però in casa Toro ci si può aspettare ancora qualche colpo in entrata, come per esempio il ritorno di Dennis Praet. Un indizio molto importante di mercato lo ha dato Juric quando pochi minuti dopo la fine del match Cremonese-Torino davanti ai microfoni ha dichiarato: “Se manca una punta? No, abbiamo Sanabria e Pellegri e puntiamo su di loro. Non penso arriverà un altro giocatore in avanti, oggi Sanabria ha fatto una buona partita dal punto di vista della gestione della palla e Pellegri ha potenzialità che speriamo possa esprimere al massimo, per cui non prenderemo un altro attaccante”. Dunque, tirando le somme, i granata non prenderanno un’altra punta. Piena fiducia a Pietro Pellegri e ad Antonio Sanabria, che però dovranno fare di più rispetto a quanto si è visto fino ad adesso.

Nei giorni scorsi si era parlato di Barrow

Juric ha chiuso la porta all’arrivo di Musa Barrow del quale si è parlato nei giorni scorsi con le parole del suo procuratore, Luigi Sorrentino, rilasciate al Resto del Carlino che avevano fatto molto rumore. Sorrentino aveva dichiarato: “Resta al Bologna al 100%? Forse. Di certo non siamo contenti. Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna bloccano l’uscita. Il club chiede 16 milioni e mi chiedo come si possa chiedere una cifra tale per un ragazzo che nemmeno gioca”. Qualche giorno dopo le parole di Juric, che hanno fatto capire che Barrow non arriverà al Toro, per lo meno non in questa sessione di mercato.