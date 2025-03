Karol Linetty a fine stagione lascerà il Torino a parametro 0, negli ultimi anni non ha mai impressionato ma si è sempre reso utile

Karol Linetty ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e non rinnoverà il contratto con il Torino. Il polacco nella sua permanenza in granata non ha mai impressionato con giocate mozzafiato e non è mai stato l’uomo di facciata della squadra. Il numero 77 però si è sempre impegnato fino alla fine per i granata. L’ex giocatore della Sampdoria infatti si è sempre reso utile ad ogni allenatore che sia passato dal Toro. Il polacco era arrivato al Torino su richiesta di Giampaolo perché l’allenatore voleva dei giocatori per il suo stile di gioco e Linetty rispecchiava ciò che gli serviva. Con l’addio dell’allenatore però il 77 ha continuato a giocare al Toro dando certezze a tutti gli allenatori che decidevano di schierarlo.

Linetty nella gestione Juric

Quando Juric è arrivato il Toro arrivava da annate difficili e ci si aspettava una rivoluzione immediata. Il tecnico inizialmente aveva preferito altri giocatori a Linetty ma piano piano, nel corso dei tre anni in cui è stato in granata, ha iniziato ad affidarsi al polacco con sempre maggiore continuità. Nella prima stagione con Juric infatti il numero 77 aveva giocato solamente 16 partite in campionato, per lo più da trequartista nel 3-4-2-1, nella seconda stagione si è imposto come mediano e il numero di presenze è salito a 32, nella terza stagione è leggermente sceso a 28 presenze. In un centrocampo in cui hanno giocato Pobega, Ricci, Lukic, Manrdagora, Ilic, Tameze e Gineitis riuscire a trovare tanto spazio non è semplice. E questo senza mai segnare tanti gol, ma grazie allo spirito di sacrificio e all’equilibrio che offre in campo.

Linetty con Vanoli

Con Paolo Vanoli Linetty é stato sempre importante. Infatti nel 3-5-2 con cui il tecnico ha iniziato la stagione il polacco era sempre titolare e offriva al suo allenatore un ottimo equilibrio tra attacco e difesa. Con il cambio di modulo e l’arrivo di Casadei ovviamente il numero 77 ha perso spazio ma comunque viene ancora utilizzato da Vanoli a partita in corso. Un altro evidente segno dell’importanza di Linetty è il fatto che dopo Zapata è stato lui il capitano prima che la fascia passasse a Ricci.