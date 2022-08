Calciomercato Torino / Il centrocampista serbo è ancora un obiettivo di mercato dei giallorossi ma il club granata non vorrebbe perderlo

Ci proverà fino all’ultimo minuto disponibile, la Roma, a piazzare il colpo Sasa Lukic. Il centrocampista, dopo il caso scoppiato alla vigilia della partita contro il Monza, si è scusato con allenatore e compagni, è tornato ad allenarsi ed è stato reintegrato in gruppo, pur rimanendo senza fascia da capitano, il Torino ha anche ripreso la trattativa per il rinnovo del contratto ma la società giallorossa continua a tentare il centrocampista serbo, soprattutto ora che ha perso per infortunio Georginio Wijnaldum.

Calciomercato Torino: per Lukic niente prestiti, muro granata

Negli ultimi giorni sono ripresi i contatti tra Roma e Torino, con i giallorossi che hanno chiesto il centrocampista in prestito ma Urbano Cairo per ora sta facendo muro: se Lukic partirà lo farà solamente a titolo definitivo e non a meno di 20 milioni di euro. Juric spera di poter contare fino al termine della stagione sul suo numero che, anche se non lo ha mai schierato dal primo minuto in campionato, lo considera un titolatissimo della squadra. A centrocampo poi al Torino c’è ancora un buon da riempire, con il mediano di qualità che dovrà sostituire Tommaso Pobega che non è ancora arrivato: perdere Lukic vorrebbe dire dover trovare, in questi ultimissimi giorni di trattative, anche un sostituto di qualità e quantità del numero 10. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità, anche se al momento Lukic resta molto più vicino alla permanenza che alla cessione.