Calciomercato Serie B / I due ex granata rinforzano Cagliari e Genoa, candidate alla promozione diretta in A

Mercato scoppiettante per quanto riguarda la Serie B, dove le formazioni retrocesse dalla massima serie stanno agitando queste ultimi giorni di sessione estiva. Genoa e Cagliari vogliono costruire organici da subito pronti per affidare a Blessin e Liverani delle corazzate in grado fin da subito di staccarsi dal gruppetto di testa. Tra i giocatori scelti dai rispettivi uomini mercato c’è anche un po’ di Toro. Due ex primavera granata infatti proveranno a rendersi protagonisti in cadetteria dopo le esperienze vissute in Serie A. Antonio Barreca è infatti un nuovo rinforzo del Cagliari, dove ha già giocato in prestito dal Toro nella stagione 2015-2016, in cui i rossoblù hanno vinto con merito il campionato di B e conquistato la promozione dopo un solo anno di purgatorio. Stessi obiettivi dunque per Barreca, che dopo l’addio al Torino si era accasato al Monaco per poi rendersi protagonista di una girandola di prestiti tra Newcastle, Genoa, Fiorentina e Lecce. Una volta risolto il contratto con i monegaschi, a cui era legato fino al giugno prossimo, è potuto ritornare a casa, come lui stesso ha detto una volta atterrato all’aeroporto di Elmas.

Aramu al Genoa: obiettivo promozione

Andando invece per vie marine, sulla costa del Mar Ligure è approdato Mattia Aramu. Sarà un giocatore del Genoa, salutando Venezia, dove finora ha espresso il meglio da giocatore professionista. 30 reti e 18 assist nelle ultime tre stagioni tra A e B. Un innesto dunque di spessore per la categoria, per numeri e fantasia. Una nuova esperienza per Aramu dopo quella convincente in laguna, dove sembrava avesse trovando l’ambiente ideale per esprimersi al meglio. Il Toro lo ha girato più volte in prestito tra Trapani, Livorno, Pro Vercelli e Virtus Entella, per poi cederlo a titolo definitivo al Siena nel 2018, dove resta un solo anno, per poi passare al Venezia e figurare tra i protagonisti della promozione in Serie A guidata dall’altro ex granata Paolo Zanetti. Aramu sa come si fa e i tifosi del Genoa sperano possa ripetersi ai livelli messi in mostra in particolare nell’ultimo triennio.