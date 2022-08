Calciomercato Torino / Il difensore svedese approda in Italia ma al Verona di Cioffi. La società granata si orienterà su altri profili

In queste ultime fasi della sessione estiva di mercato, il Torino è impegnato su più fronti, sia in entrata che in uscita. Dal tormentone esuberi alla ricerca di un altro difensore per arricchire una retroguardia granata che da poco può vantare l’acquisto dall’Ajax di Schuurs ancora da visionare e le buone risposte del trio Djidji, Buongiorno e Rodriguez, ben comportatosi nell’incontro terminato a porta inviolata con la Lazio. Uno degli obiettivi dei granata, più volte ribadito nelle ultime settimane, è stato Isak Hien del Djurgardens, con cui da poco ha staccato il pass per i gironi di Conference League. Ormai è giusto riferirsi di questa possibile trattativa al passato, perché sempre in Italia c’è chi si è portato in parallelo decisamente avanti fino alla positiva conclusione della trattativa.

Hien all’Hellas Verona: 4 anni di contratto

Hien diventerà un giocatore dell’Hellas Verona. Quest’oggi si è recato nella città scaligera per limare gli ultimi dettagli del suo passaggio agli ordini di Gabriele Cioffi. La conferma si è materializzata tramite mezzo social, col tweet del Djurgardens in forma quasi di congedo che annunciava del via libera al giocatore per provare questa nuova esperienza. Il club svedese si era ormai da tempo preparato a questo tipo di scenario, alla luce delle offerte da tutta Europa volte a strappargli il giocatore. Tra queste anche quella del Toro, forse l’altra squadra che ad Hien si è avvicinata maggiormente, essendosi trovata a un passo dall’accordo per poi man mano mollare la presa. Il Toro ha preferito dunque orientarsi su altri profili e nel frattempo il Verona ha agitato il sorpasso. Affare da 3 milioni di euro più bonus, con il giocatore che resterà in gialloblù per 4 stagioni.