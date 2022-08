Giulio Maggiore vestirà ora la maglia granata: non quella del Torino ma quella della Salernitana di Nicola

Giulio Maggiore è ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana. Il centrocampista era stato però a lungo seguito anche dal Torino, con il dt Davide Vagnati che era anche riuscito a trovare l’accordo sia con lo Spezia che con lo stesso giocatore: era praticamente tutto fatto per l’arrivo del giocatore alla corte di Ivan Juric ma l’operazione non è mai stata chiusa e alla fine il club granata ha scelto di interrompere la trattativa. Maggiore, per le sue caratteristiche tecniche, non ha convinto pienamente l’allenatore croato che ha spiegato di preferire altri giocatori in mediana (per ora è arrivato il giovane Ilkhan). E’ così che la Salernitana si è inserita nella trattativa con lo Spezia arrivando all’accordo per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.