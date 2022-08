La Fiorentina è sempre più vicina a mettere le mani su Barak, anche la Juventus si avvicina all’obiettivo Paredes

Manca poco più di due settimane all’arrivo del 1 settembre, data nella quale si chiuderà la sessione di calciomercato estiva. E neanche Ferragosto ha fermato i club di Serie A, che continuano a cercare dei rinforzi per le rispettive squadre. Sono parecchie le trattative che in queste ore sono molto calde. Tra esse c’è senza alcuna ombra di dubbio la pista che porterebbe Antonin Barak alla Fiorentina. Il trequartista classe 1994 è sempre più vicino a trasferirsi a Firenze, e il fatto che Barak nel match contro il Napoli sia entrato solo nel secondo tempo potrebbe confermare la notizia che il giocatore è in partenza. La Juventus invece si avvicina a Leandro Paredes. I bianconeri hanno già raggiunto un accordo con il giocatore. Intanto il Lecce, che non ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo campionato, ha messo a segno un altro colpo. Infatti, il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo di Mathias Normann. Il centrocampista norvegese classe 1996 in arrivo dal Rostov si trasferisce nel club salentino con la formula del prestito.

La Salernitana va a caccia di attaccanti, mentre l’Empoli è in chiusura per Grassi

Nel mentre l’Atalanta continua a lavorare ininterrottamente sulla pista che porta a Brandon Soppy, giocatore che nella scorsa stagione si è messo in mostra con addosso la maglia dell’Udinese. Tra le squadre di Serie A più attive in queste ore sul mercato c’è sicuramente la Salernitana, che sta andando alla ricerca di due attaccanti da portare in granata. Il club campano sta seguendo Boulaye Dia del Villarreal e Artem Dovbyk con l’attaccante ucraino che nei mesi scorsi era stato accostato anche al Toro. Infine, l’Empoli sta per chiudere la trattativa che porterà l’arrivo di Alberto Grassi alla corte di Paolo Zanetti. Già nelle prossime ore potrebbe andare in porto la trattativa.