Calciomercato Torino / Il ds del Djurgardens spiega: “Per Hien ci siamo incontrati anche con i dirigenti del Verona”

Le possibilità che entro la fine dell’estate Isak Hien arrivi in Italia sono sempre più alte ma la destinazione non è scontata. Il Torino da tempo ha imbastito una trattativa con il Djurgardens ma non è l’unica squadra interessata al giocatore: sulle tracce del difensore c’è infatti anche il Verona. E proprio nella giornata di ieri si è registrato un contatto tra i dirigenti del club svedese e quelli della società veneta: a confermarlo è stato lo stesso ds Bosse Andersson. “Il Verona è in città e ci siamo incontrati per Hien” ha raccontato a Sport Expressen.

Calciomercato Torino: per Hien resta da trovare l’accordo con il Djurgardens

Ivan Juric aspetta due difensori entro l’1 settembre: il sostituto di Gleison Bremer (e in questo caso i discorsi con l’Ajax per Perr Schuurs sono stati chiusi e presto l’olandese diventerà ufficialmente un calciatore del Torino) e il giocatore che dovrà sostituire Armando Izzo, ormai fuori rosa e sul mercato. Hien è il giocatore individuato proprio quest’ultimo ruolo, ha già palesato interesse nel trasferirsi sotto la Mole ma l’accordo tra i due club deve essere ancora trovato.

Per lasciar andare il proprio centrale di difesa il Djurgardens chiede 4 milioni di euro. La trattativa per cercare di portare Hien al Torino proseguirà nei prossimi giorni, l’alternativa resta Jason Denayer, difensore belga disponibile a parametro zero ma le cui richieste per l’ingaggio restano alte e per questo la fumata bianca non è ancora arrivata.