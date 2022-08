Calciomercato Torino / Trovato l’accordo con l’Ajax, ora si può chiudere per l’arrivo in granata di Perr Schuurs

Perr Schuurs a breve diventerà un calciatore del Torino. La società granata è riuscita a trovare l’accordo con l’Ajax per l’acquisto a titolo definitivo del centrale che dovrà sostituire, senza far rimpiangere, Gleison Bremer. Il difensore olandese arriverà a titolo definitivo sotto la Mole per una cifra intorno ai 9,5 milioni di euro più 3 di bonus ma a convincere il club di Amsterdam ad abbassare le proprie pretese economiche è stata l’inserimento della clausola riguardo a una percentuale della cifra incassata in caso di futura rivendita del giocatore che andrà nelle casse dei lancieri.

Calciomercato Torino: Schuurs in arrivo

Nei prossimi giorni Schuurs sarà a Torino per svolgere le visite mediche di rito, firmare il contratto e iniziare poi a lavorare agli ordini di Ivan Juric: con David Zima ancora infortunato e Armando Izzo ai margini della rosa, l’allenatore croato ha bisogno in fretta di rinforzi in difesa (contro il Monza è stato costretto a schierare Michel Adopo e poi Jacopo Segre fuori posizione, arretrandoli nella linea a tre davanti a Vanja Milinkovic-Savic). Schuurs non sarà l’unico rinforzo in difesa, arriverà infatti anche un altro centrale che dovrà prendere il posto del partente Armando Izzo e in questo caso il principale candidato è Isak Hien. Con gli arrivi di Schuurs e di Hien tramonterebbe definitivamente la pista che posta a Jason Denayer: il difensore belga piace ma le richieste economiche per l’ingaggio restano troppo alte.