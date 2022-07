La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Rolando Mandragora comunicando anche le cifre esatte dell’operazione con la Juventus

Rolando Mandragora è ora a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina. La società viola ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista e la Juventus ha comunicato anche le cifre dell’operazione: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni, pagabile in tre esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 1,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi”. In pratica, per riuscire ad assicurarsi Mandragora al Torino sarebbe bastata un’offerta di 8,2 milioni di euro, più 1 di bonus facilmente raggiungibili.