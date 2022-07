Calciomercato Torino / Le dichiarazioni del dirigente del Monza Adriano Galliani sull’ex granata Andrea Belotti

Un addio particolarmente sofferto dall’ambiente granata quello del Gallo Belotti, che ha atteso che scadesse il contratto per lasciare il club. Tra le potenziali acquirenti, si vociferava del Monza di Berlusconi ma ci ha pensato Galliani a dare indicazioni precise sull’affare: “Belotti? Al momento non ci abbiamo pensato. Sappiamo che è libero, ma cerchiamo una prima punta con altre caratteristiche tecniche“. Queste le parole del dirigente del Monza durante la presentazione delle nuove maglie. Lo stesso vale per Petagna:” La sera parlo spesso con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa“.