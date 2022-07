Il ds del Torino si è recato a Milano per portare avanti alcune trattative di mercato: sono tre le sue priorità in questo momento

C’è tanto in ballo per il Torino sul fronte mercato in questo periodo. Davide Vagnati dovrà portare in fretta rinforzi freschi al croato. Il ds granata oggi è a Milano per portare a termine alcune trattative urgenti che riguardano giocatori di diversi settori di campo. Primo fra tutti Dennis Praet, messo da parte dalla Viola e intenzionaro a restare alla corte di Juric. Il Leicester spinge per trovare una soluzione soddisfacente e molto dipenderà da ciò che i granata metteranno sul piatto.

Toro, per l’attacco Joao Pedro resta in cima alla lista

Diversa è invece la situazione di Joao Pedro, altro obiettivo di mercato per il Toro del prossimo anno. Il centravanti del Cagliari ha espresso la volontà di lasciare il club rossoblu dopo la retrocessione e in pole position sembrerebbero esserci proprio i granata. Da tempo sul brasiliano, non vogliono farselo scappare di nuovo. Come esplicitato da Tommaso Giulini non sono previsti sconti per ora per una delle punte della Nazionale italiana. Sono infatti 7 i milioni richiesti dai sardi, ancora lontani dalle offerte delle varie pretendenti. In vantaggio sembrerebbe esserci il Galatasaray, che non è però l’unico ad aver messo Joao Pedro nel mirino oltre al Toro: restano alla finestra anche Monza e Salernitana.

Toro, l’agente di Bremer è in Italia

Oltre al mercato in entrata, Vagnati deve pensare anche a quello in uscita e tra i principali profili a cui trovare destinazione c’è Gleison Bremer. Pezzo pregiato della difesa graata nell’ultima stagione, il brasiliano è tra i gicoatori dal valore più attualmente in rosa e potrà quindi assicurare un tesoretto da reinvestire al direttore tecnico del Toro. Nonostante gli accordi con l’Inter portati avanti da tempo, sembrerebbe mancare ancora l’intesa. Anche per questo, il suo agente è approdato nel capoluogo lombardo, pronto a discutere dei dettagli della trattativa in corso per chiudere al più presto. In lizza anche Juventus, Milan, Tottenham e Chelsea.