Calciomercato Torino / Il dt Davide Vagnati ha fatto il punto sulle trattative imbastite dalla squadra granata

Questo pomeriggio il dt del Torino, Davide Vagnati, era a Milano dove ha incontrato l’agente di Joao Pedro. Al termine dell’incontro il dirigente ha fatto il punto sulle trattative imbastite con i giornali presente, soffermandosi proprio su quelle per i trequartisti: “L’incontro per Joao Pedro? Sì, abbiamo fatto due chiacchiere. Laurentié? Stiamo valutando, abbiamo un po’ di idee. Praet? Oggi non li ho incontrati. Se mi piacerebbe che tornasse? E’ un giocatore importante, certo”.