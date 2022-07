Calciomercato Torino / Vagnati a Milano ha incontrato l’agente del trequartista francese Laurienté, di proprietà del Lorient

Ha portato a Juric Bayeye e Radonjic ma certamente non basta ancora al Torino. Per Vagnati continuano i colloqui – come quelli di ieri a Milano – per mandare in porto alcune delle trattative avviate soprattutto sul fronte entrate. Tra queste quella per Laurienté, trequartista del Lorient che piace anche al Sassuolo (e i granata devono guardarsi dalla concorrenza neroverde) e che potrebbe diventare un rinforzo importante in ottica ritiro. La partenza per l’Austria è dietro l’angolo e ad ora sono pochi i giocatori approdati sotto la Mole. Si continua a trattare e si andrà ad oltranza nel tentativo di strappare il sì del giocatore e quello dei francesi.

Toro, distanza tra le richieste del Lorient e l’offerta del Torino

Per il francese la fumata bianca resta però ancora lontana. Manca infatti l’accordo con il giocatore, che ha espresso la volontà di lasciare il club, oltre a quello con la società e questo rallenta la situazione. Vagnati però non molla la presa e ha approfittato del viaggio a Milano per incontrare anche l’entourage di Laurienté e fare così qualche passo in avanti. La distanza principale da colmare è tra il prezzo fissato dal Lorient e quanto il Toro vorrebbe mettere sul piatto, ma il punto d’incontro potrebbe arrivare presto.