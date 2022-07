Calciomercato Torino / Vagnati ieri a colloquio con l’agente dell’attaccante: ma c’è da convincere il club

La trattativa per Joao Pedro potrebbe arrivare ad una svolta per il Torino, che lo ha messo nel mirino da tempo. Fino ad ora infatti, i granata lo hanno corteggiato senza successo ma con la retrocessione del Cagliari si è aperto uno spiraglio concreto per portarlo sotto la Mole. Vagnati, che ha avviato i contatti per renderlo il sostituto di Belotti, ha incontrato l’agente del brasiliano a Milano, dove si è recato per portare avanti ed eventualmente chiudere alcuni affari.

Toro, il Galatasaray è il lcub da battere per il brasiliano

Contatti che fanno ben sperare ma la fumata bianca è ancora lontana. Sono infatti numerose le pretendenti che vorrebbero vedere il brasiliano con i loro colori. Tra queste, il Galatasaray, indicato come il club più avanti nella trattativa con l’entourage dell’attaccante e la società sarda. Il Toro però non demorde e resta alla finestra per assicurare a Juric il talento enmtrato anche nel giro della Nazionale di recente. L’unica prerogativa per riuscire nell’impresa è però l’essere disposti a spendere.

Toro, il Cagliari non fa sconti per Joao Pedro

“Non eravamo d’accordo con il Galatasaray per Joao Pedro. Il loro interesse è vero, il Galatasaray ha offerto 3 milioni di euro e noi vogliamo 7 milioni di euro”, queste le parole del presidente rossoblu Tommaso Giulini. Il Cagliari, che ha fissato il prezzo di Joao Pedro, non sembra perciò essere disposto a fare sconti a nessuno. I granata, per battere la concorrenza composta dai turchi, il Monza e la Salernitana, dovranno perciò darsi da fare al più presto e mettere sul piatto una cifra sufficientemente convincente.