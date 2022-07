Calciomercato Serie A / Tutte le trattative: blucerchiati a caccia di un centrocampista. La Viola ufficializza Jovic e chiude per Dodò

Tutte e 20 le squadre di serie A sono al momento focalizzate nel cercare rinforzi, dopo la salvezza conquistata in extremis nello scorso campionato, la Sampdoria è una di quelle che si sta muovendo su più front. A Giampaolo serve almeno un centrocampista e tra i nomi in lizza ci sarebbe quello di Diawara, in uscita dalla Roma. Non è però l’unico. Piace infatti anche Rog del Cagliari, richiesto con la formula del prestito. Il club di Genova avrebbe pronte alcune contropartite da inserire nell’affare per velocizzarlo: si tratta di Verre e Askildsen, entrambi nel mirino dei sardi. Intanto, è arrivato un rinforzo preso in casa: Tomas Rincon ha infatti prolungato di un anno il suo contratto con il Doria, vicino anche alla chiusura dell’affare Doric, dopo l’accordo trovato con il giocatore.

Fiorentina, visite mediche e firma per Jovic

La Samp non è però l’unico club particolarmente impegnato. Anche la Fiorentina si sta dando molto da fare. Dopo l’arrivo di Mandragora e di Gollini infatti, la Viola è piombata sull’attaccante del Real Madrid Luka Jovic, che ha firmato un biennale da 2,5 milioni di euro e che deciderà se attivare l’opzione già concordata per altri due anni con lo stipendio alzato a 5 milioni di euro o andarsene parametro zero. Il serbo ha effettuato le visite mediche. La Viola ha inoltre chiuso l’affare Dodà, terzino destro di proprietà dello Shakhtar Donetsk, approdato alla corte di Italiano per una cifra che si aggira attorno ai 18 milioni (14,5 di base più 3,5 di bonus). Un ottimo affare per sostituire Odriozola, che è invece tornato ai Blancos.

Serie A, le trattative delle altre squadre

Tante le trattative in corso per i club di Serie A. La Salernitana, tra i club rimasti in Serie A all’ultimo, sta infatti incrementando il proprio organio. Tra i giocatori d’interesse ci sono gli ex granata Cristian Ansaldi e Marko Pjaca. Oltre a loro, resta calda la pista per Bonazzoli che ha concluso il prestito ma che potrebbe presto tornare a Palermo. Anche il Milan prosegue sulla sua strada: ha infatti presentato Origi, arrivato dal Liverpool. I rossoneri hanno poi ufficializzato il passaggio a titolo definitio di Junior Messias dal Crotone alla rosa di Pioli. La Lazio invece sta cercando un profilo adatto al ruolo di portiere. In cima alla lista c’è Provedel ma non è l’unico. Piacciono anche Maximiano del Granada e Terracciano.