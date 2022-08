Calciomercato Torino / Nuova offerta presentata dal dt all’Ajax: Vagnati vuole consegnare a Juric il sostituto di Bremer

E’ Perr Schuurs il candidato principale a sostituire Gleison Bremer al centro della difesa del Torino. L’Ajax ha già individuato il suo sostituto nel 19enne Ahmetcan Kaplan del Trabzonspor e il club granata prova ora a chiudere. Il Toro questa volta fa sul serio, tanto che il direttore tecnico Davide Vagnati, dopo il blitz ad Amsterdam di un paio di settimane fa, ha infatti formulato una nuova offerta per convincere i lancieri a lasciar partire il classe ’99 arrivando a proporre 12 milioni di euro per il cartellino del difensore.

Calciomercato, Torino in vantaggio per Schuurs

Può essere l’affondo decisivo per chiudere un acquisto di fondamentale importanza per il reparto difensivo, dopo l’arrivo dei due trequartisti Vlasic e Miranchuk. I granata non sono però gli unici ad essere sulle tracce del difensore olandese, che ha richiesto esplicitamente di essere ceduto per accumulare un maggiore minutaggio, ma al momento sono in vantaggio rispetto alle rivali. Le alternative restano sempre i due belgi Jason Denayer e Wout Faes. Sul primo c’è da battere la concorrenza di Besiktas e Valencia, mentre per il secondo c’è da convincere il Reims: non è però affatto da escludere che, oltre a Schuurs, possa arrivare anche un altro difensore, considerato che Armando Izzo è al momento di fatto fuori rosa.