Calciomercato Torino / Prima Vlasic, ora Miranchuk. La formula è la stessa col prestito con diritto di riscatto a 12 milioni più bonus

Dopo la chiusura dell’affare Vlasic in prestito con diritto di riscatto, il Torino sta per mettere le mani una volta per tutte su Aleksej Miranchuk. Una trattativa che sembrava essersi impantanata, ma che nella mattinata odierna ha subito una vertiginosa accelerata. Torino e Atalanta hanno trovato l’accordo definitivo. L’operazione è analoga a quella che ha condotto Vlasic a Torino, con un prestito con diritto di riscatto, fissato in questo caso a 12 milioni di euro più bonus. Il giocatore, come riporta Gianluca Di Marzio, sarebbe già in partenza per Torino per svolgere domani le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà per questa stagione al club granata.