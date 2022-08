Calciomercato Torino / Ripartita la trattativa per portare Miranchuk in granata ma va trovato l’accordo economico tra le società

Dopo aver trovato l’accordo per Nikola Vlasic, arrivato dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto, è ripartito il pressing del Torino per Aleksej Miranchuk. Lo scoglio da superare non è però la volontà di Gian Piero Gasperini di trattenere il giocatore, come aveva spiegato anche l’ad nerazzurro Luca Percassi, ma va trovato l’accordo economico con l’Atalanta: la formula del prestito gratuito più i 12 milioni di euro per il diritto di riscatto non bastano più ai bergamaschi, che pure avevano in un primo momento accettato questa proposta, tanto che lo scorso 31 luglio Miranchuk era atteso al Centro di Medicina dello Sport per le visite mediche di rito, poi tutto è saltato poco prima dell’appuntamento.

L’arrivo di Miranchuk era stato bloccato da Gasperini

“Abbiamo parlato col Torino. A seguito di una lunga conversazione col mister, che ci ha scritto di trattenerlo, l’operazione in questo momento si è fermata“ aveva poi spiegato pubblicamente Percassi, venendo però smentito nella serata di ieri proprio da Gasperini. “Percassi ha dato la colpa a me (ha detto ridendo, ndr) ma ci sono degli aspetti economici da risolvere” ha affermato il tecnico. Apetti economici che il Torino sta provando ora a risolvere: nelle ultime ore Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno alzato il loro pressing sul giocatore con il chiaro intento di arrivare al più presto a un accordo e consegnare a Juric un altro rinforzo di qualità sulla trequarti campo.