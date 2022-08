Il neo acquisto granata, Emirhan Ilkhan, si è presentato ai microfoni di Torino Channel: “Contento di poter lavorare con Juric”

Emirhan Ilkhan è ora ufficialmente un nuovo calciatore del Toro. Il centrocampista turco si è presentato ai microfoni di Torino Channel: “Torino mi è piaciuta subito, quando ho visto la città sono rimasto molto colpito. Il Toro lo conoscevo già e lo seguivo dalla Turchia, sono molto contento di essere qua con voi. Sono emozionato di essere quei e spero di fare un buon lavoro”.

Ilkhan: “Sono un centrocampista box to box”

Ilkhan ha poi parlato anche dei nuovi compagni: “Se conoscevo già qualcuno dei miei nuovi compagni? Sì, avevo giocato a Belgrado con Radonjic, spero andremo d’accordo anche qui. Il Toro è uno dei migliori club d’Italia. E’ ben consolidato, la serie A è una competizione davvero difficile, una delle migliori al mondo. Sono molto contento di giocare qui”.

Infine, sul suo ruolo in campo: “Sono un centrocampista box to box, un giocatore che fa sia la fase offensiva che quella difensiva, mi piace il dribbling. Il ruolo preferito? Mezzala o trequartista. So che mister Juric sa trarre il meglio dai giocatori giovani, sono felice di poter lavorare con lui”.