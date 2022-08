Calciomercato Torino / La società granata ha ufficializzato l’acquisto di Emirhan Ilkhan a titolo definitivo dal Besiktas

E’ arrivato in Italia nella serata di giovedì, venerdì ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto, ora è stato ufficializzato il suo acquisto: Emirhan Ilkhan è un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista turco arriva a titolo definitivo dal Besiktas e sabato sera era presente per la prima volta allo stadio Olimpico Grande Torino a tifare per i suoi nuovi compagni di squadra nel match dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Palermo, dopo che già nelle scorse ore ha avuto modo di conoscerli personalmente.

Calciomercato, Torino – Ilkhan: le cifre

Come detto in precedenza, Ilkhan si è trasferito al Torino a titolo definitivo: la società granata ha infatti pagato la clausola rescissoria di 4,5 milioni di euro prevista dal suo contratto al Besiktas.