Calciomercato Torino / Con Izzo ai margini della rosa, Vagnati cerca due difensori: trattativa avanzata per Hien del Djurgarden

A Ivan Juric non basterà un solo giocatore per rinforzare la difensore, ora che anche Armando Izzo è stato messo ai margini della squadra, il tecnico granata ha bisogno anche di un altro centrale che vada proprio a sostituire l’attuale numero 5: è così che nel mirino del Torino è finito Isak Hien. Classe 1999, di nazionalità svedese ma di origine ghanese, è di proprietà del Djurgarden ma il club scandinavo ha aperto alla cessione.

Calciomercato Torino: per Hien trattativa avanzata

La trattativa è già stata avviata negli scorsi giorni e Vagnati spera di poterla chiudere in fretta, anche perché il campionato inizierà a breve e Ivan Juric non è affatto contento delle tempistiche sul mercato. Negli ultimi giorni ci sono state accelerate importanti che hanno portato sotto la Mole giocatori come Ilkhan, Vlasic (domani è attesa l’ufficializzazione del suo acquisto) e Miranchuk (che domani sosterrà le visite mediche). Per la difesa c’è stata un’accelerata per Peer Schuurs, con un importante avvicinamento tra quanto richiesto dall’Ajax e quanto offerto dal Torino, nel frattempo Vagnati sta cercando l’accordo anche per Hien sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.