Calciomercato Torino / Il Debrecen ha ufficializzato l’arrivo di Krisztofer Horvath in prestito dalla società granata

Il primo dei sei calciatori esclusi per scelta tecnica da Ivan Juric nella partita contro il Palermo è stato ceduto: Krisztofer Horvath è ora un nuovo giocatore del Debrecen. Il trequartista è quindi tornato in patria, nella sua Ungheria, questa volta per essere protagonista nel massimo campionato magiaro con la formazione che il Torino di Walter Mazzarri eliminò nel primo turno preliminare dell’Europa League 2019/2020. La formula del trasferimento è quella del prestito: ad ufficializzare l’operazione è stato il Debrecen attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.