Eldor Shomurodov è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia, era stato a lungo trattato anche dal Torino

L’arrivo di Eldor Shomurodov al Torino è definitivamente sfumata. L’attaccante uzbeko si è trasferito dalla Roma allo Spezia con la formula del prestito oneroso e l’operazione è stata ufficializzata questa mattina. Davide Vagnati aveva provato a trovare un accordo con i giallorossi per un prestito gratuito dell’attaccante con diritto di riscatto ma alla fine l’affare non è andato in porto e alla fine ad aggiudicarsi il giocatore è stata la società ligure.