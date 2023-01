Calciomercato Torino / Il difensore non ha ancora accettato l’offerta granata, l’accordo con il Verona è invece già stato trovato

Ha ancora qualche ora a disposizione, Isak Hien, per riflettere sulla proposta arrivata dal Torino. Poi dovrà dare una risposta definitiva: accettare l’offerta ricevuta e trasferirsi dall’1 luglio sotto la Mole o rifiutarla e attendere eventuali offerte in estate per lasciare il Verona. Dopo aver di fatto chiuso l’acquisto di Ivan Ilic in casa Torino si attende ora il sì del centrale svedese, i tentennamenti del calciatore destano sì preoccupazione ma non eccessiva: il dt Davide Vagnati in questi giorni è rimasto in continuo contatto con l’entourage di Hien e spera di ottenere una risposta positiva.

Calciomercato Torino: Hien deve decidere

Per quanto riguarda la trattativa con il Verona, invece, l’accordo è stato trovato nei minimi dettagli da giorni: Hien resterebbe in gialloblù fino al termine del campionato (e anche per questo motivo è stato regolarmene convocato per la partita di questa sera contro l’Udinese) e a fine stagione approderebbe alla corte di Ivan Juric. La fumata bianca non è ancora arrivata perché il calciatore ha chiesto qualche giorno di tempo prima di dare una risposta definitiva, non è particolarmente entusiasta dall’idea di accettare già adesso una proposta per la prossima estate anche perché qualche apprezzamento l’ha ricevuto anche dall’Inghilterra, in particolare dal Crystal Palace. Nessuna offerta in questo caso e nemmeno un accenno di trattativa ma quanto basta per far capire a Hien che anche all’estero lo stanno tenendo sotto osservazione. In casa Torino c’è comunque un cauto ottimismo riguardo al fatto di poter chiudere la trattativa per l’acquisto del difensore svedese: entro domani si scoprirà se realmente l’affare sarà portato a termine.