Calciomercato Torino / Il Fulham prova a stringere per Lukic e anche Juric si sta rassegnando all’idea di perdere il suo numero 10

“Siamo vicini a definire qualcosa, speriamo possano arrivare due giocatori prima della fine del mercato”. Parole queste che sono stato pronunciate ieri dall’allenatore del Fulham, Marco Silva. Non è certo un mistero che uno dei due calciatori a cui faceva riferimento il tecnico è Sasa Lukic (l’altro dovrebbe essere il terzino Cedric Soares). La trattativa tra il club inglese e il Torino sta procedendo spedita da alcuni giorni e i contatti si sono fatti sempre più concreti.

Calciomercato Torino: Lukic verso il Fulham

Se Silva è apparso ottimista riguardo al possibile acquisto di Lukic, Ivan Juric, alla vigilia della Empoli, è parso invece abbastanza rassegnato. “Per me Sasa è un giocatore fortissimo, io lo vorrei tutta la vita qua ma ci sono altre dinamiche. Vediamo cosa vuol fare lui, come si evolveranno le cose”, ha dichiarato l’allenatore croato. La trattativa tra Torino e Fulham riprenderà dopo la partita contro l’Empoli, la società granata spera di poter guadagnare almeno 12 milioni dalla cessione del centrocampista, il Fulham al momento nel offre intorno ai 9,5 più bonus. Non c’è molta distanza tra domanda e offerta ma bisogna accelerare perché il tempo alla chiusura della sessione invernale di calciomercato è sempre di meno.