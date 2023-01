Il calciatore Ivan Ilic è arrivato sotto la Mole, mentre la squadra si trova ad Empoli: domani visite, poi subito con Juric

L’affare il Torino lo ha chiuso ieri sera. Ventiquattro ore dopo Ivan Ilic è arrivato in città, pronto – domani – ad effettuare le visite mediche, ultimo step prima dell’annuncio ufficiale. Una trattativa che si era complicata ma che complice la volontà del serbo si è chiusa in favore del club di Urbano Cairo. L’obiettivo del tecnico è quello di ritrovare il suo ex giocatore subito, in modo da inserirlo già tra i convocati del match di Coppa Italia contro la Fiorentina.