Lo Spezia sta definendo con la Roma gli ultimi dettagli per il trasferimento di Shomurodov in liguria, sfuma un altro obiettivo del Toro

Per il momento la sessione di calciomercato invernale non ha regalato né grandi colpi né tante sorprese, infatti sono poche le società di serie A che per il momento hanno fatto o stanno facendo delle operazioni. Tra i club che in queste ore sono tra i più attivi c’è lo Spezia che si avvicina sempre di più a Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko si prepara a trasferirsi dalla Roma al club ligure con la formula di un prestito secco oneroso, senza né diritto né obbligo di riscatto con la società giallorossa che incasserà 1,5 milioni di euro.

Shomurodov, obiettivo che sfuma

Dunque, ancora una volta per il Toro del presidente Urbano Cairo e del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta per sfumare quello che rappresentava un obiettivo di mercato per cercare di rinforzare l’attacco granata; attacco che in questa stagione sta riscontrando diverse difficoltà e fatica a trovare la via del gol. Adesso è praticamente impossibile ipotizzare un inserimento del Toro per Shomurodov, proprio adesso che l’attaccante uzbeko è un promesso sposo dello Spezia. Il club granata se vorrà rinforzare il proprio reparto offensivo dovrà andare a caccia di un altro profilo. E dovrà farlo molto in fretta, perché mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato.