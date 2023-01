Il Fulham ha alzato l‘offerta per provare a stappare Lukic al Toro. Il centrocampista serbo potrebbe lasciare il club granata

La sessione di calciomercato invernale si sta avviando alla fase conclusiva e in casa Toro sono ore bollenti perché, se da una parte la società piemontese si appresta ad accogliere Ivan Ilic in arrivo dall’ Hellas Verona, dall’altra parte c’è da gestire la situazione intorno a Sasa Lukic. Una situazione senza alcuna ombra di dubbio non semplice perché il giocatore, con il contratto in scadenza nel 2024 e con nessuna voglia di rinnovare il contratto che lo lega al club granata, da diverse ore è finito nel mirino del Fulham che è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Il club londinese infatti, dopo aver capito che la strada per provare a prendere Abdoulaye Doucoure dell’Everton è particolarmente complicata, è piombato sul numero 10 del Toro. E dopo aver presentato al Toro un’offerta di 10 milioni di euro, bonus compresi, ora la società bianconera è pronta ad alzare la propria offerta a 10 milioni più bonus. In più il Fulham sarebbe pronto anche ad accontentare le richieste di Lukic, proponendo al centrocampista ex Levante un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Dunque, cifre sicuramente molto importanti.

Il Fulham potrebbe essere una destinazione gradita a Lukic

Adesso il Toro dovrà fare attentamente le proprie considerazioni e capire come procedere con Lukic. Tenendo conto che il centrocampista serbo per Ivan Juric è imprescindibile e rappresenta un punto di riferimento fondamentale all’interno della rosa granata. Ma c’è anche da considerare il fatto che orami da diverso tempo il numero 10 del Toro ha manifestato la sua volontà di cambiare aria, per approdare in club che lottano per obiettivi più ambiziosi rispetto ai granata. Il Fulham, che attualmente occupa il settimo posto in Premier League, potrebbe rappresentare una destinazione gradita al giocatore. Anche perché se Lukic dovesse diventare veramente un nuovo giocatore del Fulham si trasferirebbe in uno dei campionati più importanti e seguiti di tutta Europa. Già nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità importanti in merito al futuro del centrocampista classe 1996.