Calciomercato Torino / Cairo pronto a versare 22 milioni per avere subito il centrocampista mentre il difensore arriverà in estate

Alla fine, quando i contratti verranno firmati e le trattative saranno ufficialmente concluse, saranno contenti tutti: il Torino, il Verona, Ivan Juric e anche Ivan Ilic. Se l’accordo tra la società granata e quella gialloblù è stato raggiunto è perché il centrocampista serbo ha spinto per arrivare al Torino: martedì pomeriggio era tutto fatto per il suo trasferimento all’Olympique Marsiglia, poi il giocatore ha chiaramente spiegato al proprio entourage di preferire il trasferimento in Piemonte anziché in Francia. La trattativa con il Verona è quindi ripartita e a breve, come dicevamo, potranno essere davvero tutti contenti.

Calciomercato Torino: Ilic e Hien, le cifre dell’affare con il Verona

Juric e Ilic che si ritroveranno, il Verona che incasserà circa 22 milioni di euro: è infatti questa la cifra che ha messo sul piatto Urbano Cairo pur di accontentare il proprio tecnico e battere la concorrenza dell’Olympique Marsiglia. In quei 22 milioni di euro è compreso anche il cartellino di Isak Hien, che dovrebbe però restare in gialloblù fino al termine della stagione per poi arrivare in granata. Il condizionale in questo caso è d’obbligo perché il sì di Hien non è ancora arrivata (fino al primo pomeriggio di ieri era restio ad accettare già adesso un’offerta per l’estate prossima) ma in casa Torino c’è ottimismo per quanto riguarda anche questa trattativa. Nel caso in cui Hien dovesse alla fine declinare la proposta granata l’operazione Ilic non sarebbe comunque in discussione.