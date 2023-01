Torino vicinissimo a chiudere l’operazione che porterà il serbo alla corte di Juric: decisiva la volontà del giocatore

Un’operazione che il Toro avrebbe voluto chiudere già da tempo ma che l’inserimento del Marsiglia ha reso più complicata. Nelle ultime 48 ore i granata hanno tentato il controsorpasso per Ivan Ilic, obiettivo numero uno dei granata, giocatore già allenato da Juric. Ed è stato decisivo il sì del giocatore per chiudere questa trattativa, dato che il Marsiglia aveva messo sul piatto una cifra più alta, costringendo poi il Toro al rilancio.

Calciomercato Torino: decisiva la volontà di Ilic

Martedì pomeriggio era tutto fatto per il passaggio di Ilic all’Olympique Marsiglia poi, come vi avevamo anticipato, il giocatore aveva messo in stand-by perché preferiva tornare a lavorare con Ivan Juric. La trattativa tra Torino e Verona si è quindi riaperto: ieri notte a Milano c’è stato un incontro tra i dirigenti delle due società, quest’oggi è proseguita la trattativa e ora è stato trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista. Nei prossimi giorni Ilic diventerà ufficialmente un calciatore del Torino.