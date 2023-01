Calciomercato Torino / Accordo con il Verona per il difensore, ora si attende il sì del calciatore dopo le titubanze delle ultime ore

Il Torino non ha chiuso solamente la trattativa per Ivan Ilic ma sta trovando l’accordo anche per Isak Hien. Il difensore svedese, dopo alcune iniziali titubanze nell’accettare già ora un’offerta per la prossima estate, sembra essersi convinto a dire di sì al Torino: se dovesse effettivamente accettare la proposta granata, rimarrà al Verona fino al termine del campionato e da luglio sarà poi a disposizione di Ivan Juric. Restano però ancora da definire alcuni dettagli con l’entourage dello stesso calciatore ma la trattativa per l’arrivo sotto la Mole del centrale di difesa procede e c’è ottimismo sul fatto che vada in porto e che il calciatore alla fine accetti la proposta (il Verona ha già accettato l’offerta del Torino). Hien da tempo era seguito dal dt Davide Vagnati, che in estate lo aveva trattato quando era ancora al Djurgarden ma alla fine scelse di puntate su Perr Schuurs e il centrale si è accasato al Verona.