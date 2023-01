Calciomercato Torino / Il difensore non è convinto ad accettare ora un’offerta per l’estate, prosegue la trattativa per il centrocampista

C’era anche il procuratore di Isak Hien alla cena di ieri notte a Milano, a cui hanno partecipato i dirigenti del Torino e quelli del Verona (presenti anche i presidenti della due società, Cairo e Setti). Il dt Davide Vagnati e lo stesso Cairo hanno provato a portare avanti la doppia trattativa per il difensore e per il centrocampista serbo ma è ora arrivata una frenata: Hien non appare convinto ad accettare già adesso un’offerta per la prossima estate (nei piani granata dovrebbe infatti restare in gialloblù fino al termine della stagione per poi arrivare a luglio) e la trattativa ha ora subito un’inevitabile frena.

Calciomercato Torino: per Ilic la trattativa continua

E Ilic? I discorsi per il centrocampista serbo restano aperti, anche se un’intesa con il Verona deve essere ancora trovata. Sul centrocampista c’è sempre forte l’interesse dell’Olympique Marsiglia, che da giorni ha trovato l’accordo con il club gialloblù, Cairo e Vagnati sperano però di riuscire a spuntarla: per questo motivo la trattativa proseguirà anche oggi con il presidente e il direttore tecnico granata che sono pronti a slegarla da quella per Hien. La priorità, infatti, è il centrocampista di piede mancino che Ivan Juric chiede dall’estate e Ilic sarebbe il regalo perfetto da presentare al tecnico croato.