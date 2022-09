Vagnati si trova in queste ore nell‘hotel Gallia di Milano, sede che ospita la fase finale del calciomercato.

L’hotel Gallia, sede della fase finale del calciomercato, come è giusto che sia, si sta affollando sempre di più dato che oggi, giovedì 1 settembre, suonerà il gong che chiuderà questa sessione di mercato estiva. Tra i presenti c’è il d.t. granata Davide Vagnati che era al Gallia anche nella giornata di ieri, così come il collaboratore dell’aera tecnica granata Emiliano Moretti presente anche lui oggi. In queste ultime ore di mercato Vagnati proverà a chiudere per le uscite di Simone Verdi, vicino all’Hellas Verona, e Armando Izzo, profilo sondato da diversi club di Serie A. Ma non solo, il dirigente granata cercherà di piazzare ancora qualche operazione in entrata. Tra queste c’è sicuramente, fino all’ultimo, la volontà di provare a riportare Dennis Praet all’ombra della Mole. Ritorno che sarebbe molto gradito a Ivan Juric e a molti tifosi granata. Dunque le ultime ore di mercato saranno incandescenti anche in casa Toro, nonostante i granata si siano già rinforzati con diversi colpi e siano stati sicuramente tra i club più attivi in questa sessione di calciomercato.