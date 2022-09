Calciomercato Torino / Il giovane francese, schierato in difesa da Juric, può essere il difensore aggiunto mancante

Il tempo scorre e comincia a stringere sul fronte mercato per il Torino, ancora a caccia di qualche pezzo da aggiungere al puzzle di Juric. Tra questi, un difensore. L’ultimo ad essersi aggiunto e poi cancellato dalla lista di Vagnati è Isak Hien del Djurgardens, che ha scelto il Verona. Con Izzo sulla lista partenti, le alternative sono quindi contate per il tecnico croato che continua a sperare nell’arrivo di qualcuno all’ultimo. Tra le opzioni però non manca un acquisto fatto in casa e porta il nome di Michel Adopo.

Adopo, le prime prove da difensore hanno convinto

Il giovane centrocampista ex Primavera, è di proprietà del Toro da diverso ma non ha mai avuto una vera occasione di tastare con mano il calcio dei grandi se non qualche sprazzo. Juric, che ne ha intuito il potenziale, ha scelto di provarlo come jolly in difesa nel sorso della preparazione, sfruttando al massimo la sua fisicità. I segnali emersi sono stati positivi a tal punto da convincerlo a schierarlo titolare in alcune occasioni. Potrebbe quindi essere lui il tassello mancante alle retrovie di questo Toro.