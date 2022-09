A poche ore dalla fine del mercato si complica il ritorno di Praet al Toro: solo l’arrivo di Boga al Leicester sbloccherebbe la situazione

Manca sempre meno al gong finale che decreterà il termine di una sessione estiva di calciomercato molto particolare e complicata, praticamente per tutti i club. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati sta lavorando su più tavoli. Tra le priorità del dirigente granata, oltre a quella di cercare di vendere Simone Verdi e Armando Izzo considerati degli esuberi, c’è quella di cercare fino all’ultimo di riportare Dennis Praet alla corte di Ivan Juric, dopo che il centrocampista belga lo scorso anno in granata ha dimostrato di essere un giocatore molto importante. La trattativa per riportare il giocatore ex Sampdoria al Toro sembra complicarsi sempre di più. La società che detiene il cartellino di Praet, ovvero il Leicester, sta facendo molta fatica ad acquistare Jeremie Boga dall’Atalanta. E solo l’approdo di Boga al club inglese sbloccherebbe la trattativa con il Torino per Praet. Le parti sono al lavoro e sotto questo fronte le ultime ore di mercato si preannunciano molto infuocate. La maggior parte dei tifosi granata, così come Juric, tengono le dita incrociate e sperano che la situazione si possa sbrogliare. In qualunque caso, nelle prossime ore ci saranno delle novità.