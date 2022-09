Calciomercato Torino / La cessione di Armando Izzo ai brianzoli rischia di saltare, sul difensore napoletano c’è però anche l’Hellas

Manca sempre meno alla fine del calciomercato e le ore si fanno sempre più calde. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati, che in queste ore si trova all’hotel Gallia di Milano insieme a Emiliano Moretti e Ruggero Ludergnani, sta lavorando anche per cercare una sistemazione per Armando Izzo che non rientra più nei piani di Ivan Juric. La pista che poteva portare il difensore napoletano al Monza sta per sfumare poiché il club brianzolo sta per chiudere per l’arrivo di un altro difensore ovvero, Giangiacomo Magnani. Adesso per il numero 5 granata sembra rimanere solo più la pista che lo porterebbe all’Hellas Verona. Un club con il quale il difensore ex Genoa possa ripartire dopo che le ultime prestazioni in granata sono state molto deludenti, tanto che la società granata ha deciso di metterlo fuori rosa. Anche per quanto riguarda il futuro di Izzo sono previste novità a stretto giro di posta, anche perché il tempo stringe.