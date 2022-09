Calciomercato Torino / L’ultimo giorno di mercato si sta rivelando più complicato del previsto e il rischio è che si chiuda senza acquisti

Né trequartista, né il centrocampista di quantità, né il difensore: il mercato estivo del Torino potrebbe chiudersi senza colpi in entrata. C’è tempo fino alle 20 per chiudere le trattative ma il rischio è che non arrivi nessuno: Davide Vagnati fino all’ultimo proverà a chiudere almeno per l’acquisto di Dennis Praet ma tutto dipenderà dal Leicester e dall’eventuale arrivo di un sostituto del belga al club inglese (che vuole Jerome Boga) e nel frattempo sta cercando di individuare delle alternative. Se Praet non arriverà, il Torino dovrà recitare il mea culpa per non aver riscattato il cartellino del centrocampista quando ne aveva la possibilità.

Calciomercato Torino: difficoltà nel chiudere le trattative

Per quanto riguarda il difensore, come spiegato, si è scelto invece di non intervenire sul mercato e si andrà avanti con i giocatori attualmente in rosa (con Brian Bayeye e Michel Adopo che possono adattarsi al ruolo di centrale). Anche per il centrocampista di peso che Ivan Juric ha più volte richiesto, avendo perso sia Rolando Mandragora che Tommaso Pobega, potrebbero non esserci novità dopo le ore 20: Vagnati è al lavoro all’Hotel Gallia ma sta al momento trovando difficoltà a chiudere trattative in entrate. Tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro (soprattutto sul fronte Praet) ed è quello che si augurano tutti, Juric e tifosi per primi.