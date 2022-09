Calciomercato Torino / Se gli inglesi riusciranno ad acquistare l’attaccante dall’Atalanta lasceranno partire Dennis Praet

Il Leicester ha presentato una nuova offerta all’Atalanta per Jeremie Boga: una notizia questa che interessa molto anche al Torino. Se il club inglese dovesse riuscire ad acquistare l’attaccante ivoriano, infatti, lascerebbe partire Dennis Praet: il dt granata Davide Vagnati nella giornata di ieri ha trovato l’intesa per l’acquisto del calciatore belga con la formula del prestito con obbligo di riscatto ma il Leicester non ha intenzione di cederlo senza prima aver acquistato a sua volta un giocatore. Per questo motivo la trattativa in corso tra Leicester e Atalanta è seguita con molta attenzione anche dal Torino.