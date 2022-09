Calciomercato Torino / Trattativa last minute per portare Valoti alla corte di Juric, Vagnati propone uno scambio con Izzo al Monza

C’è una nuova pista per il centrocampista di quantità richiesto da Ivan Juric: Davide Vagnati ha imbastito una trattativa con il Monza per Mattia Valoti, giocatore che il dirigente conosce molto bene avendolo avuto anche alla Spal. Il giocatore può arrivare a titolo definitivo all’interno di un’operazione che potrebbe coinvolgere anche Armando Izzo. Sempre in difesa la società lombarda sta chiudendo anche per l’arrivo di Giangiacomo Magnani dal Verona, ma sta valutando anche l’ipotesi di ingaggiare il centrale napoletano: i contatti tra il Torino e il club lombardo sono in corso proprio in questi minuti.