Inglesi e spagnoli su Ola Aina: l’esterno potrebbe partire in queste ultime ore di calciomercato

Ultime ore di mercato in cui il Toro non sta soltanto cercando di piazzare gli esuberi. Zaza ha rescisso, Verdi è già a Verona, Izzo in attesa: ma c’è pure Aina in questa lista, pur per motivi diversi. L’esterno piace in Inghilterra, in particolare al West Ham, che nelle ultime ore avrebbe recapitato un’offerta ai granata di quattro milioni più altrettanti di bonus. Il Toro ne vorrebbe almeno due in più. Il giocatore piace anche in Spagna, nello specifico al Villarreal.