Calciomercato Torino / E’ fatta per il passaggio di Simone Verdi all’Hellas Verona: l’attaccante ceduto in prestito con diritto di riscatto

Simone Verdi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Verona: il trequartista nel pomeriggio è arrivato nella città veneta ha firmato il contratto che è stato depositato negli uffici della Lega. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto che potrà però trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune condizioni per circa 5 milioni di euro. Avendo il contratto in scadenza a fine anno, Verdi ha prima dovuto prolungare il proprio contratto con il Torino per un altro anno (fino al 30 giugno 2024).