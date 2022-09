Calciomercato Torino / Se non dovesse arrivare Dennis Praet, l’alternativa potrebbe essere Yann Karamoh del Parma

Yann Karamoh è vicinissimo al Torino: il calciatore del Parma, classe ’98, potrebbe lasciare i gialloblù in queste ultime ore di mercato. Granata e ducali ne stanno parlando: per Vagnati è l’alternativa a Praet, in un momento in cui l’operazione per il belga è bloccata. Leicester e Torino avevano un accordo ma gli inglesi non cederanno il calciatore senza prima aver trovato un sostituto: per Boga la trattativa è ancora ferma.